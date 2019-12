"Dance Monkey" kļūst par vienu no gada lielākajiem hitiem Lielbritānijā

"Coldplay" jaunais albums "Everyday Life" (lasi albuma recenziju šeit ) šonedēļ noslīdējis uz 3. vietu, ziņo "Official Charts Company".

Robija Viljamsa Ziemassvētku albums "The Christmas Present" pakāpies uz 1. vietu. Interesanti, ka albums izdots arī audiokasetes formātā.

Tikmēr singlu topā jau desmito nedēļu pēc kārtas 1. vietā austrāliešu dziedātājas Tones and I (Toni Watson) hits "Dance Monkey".

Desmit nedēļas 1. vietā sieviešu dziedātāju konkurencē savulaik pabija vien Vitnija Hjūstone (Whitney Houston) ar balādi "I Will Always Love You" (1992) un Riana (Rihanna) ar "Umbrella" (2007. gadā).