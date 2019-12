Egļu audzēšana ir darbs visa gada un daudzu gadu garumā. Ierasti eglīšu audzētāji neatklāj savus noslēpumus - iespējams, paši vēl meklē. Egluserviss.lv komanda padalījās ar saviem noslēpumiem. Ziemassvētku egļu audzēšanai nozīme ir gan egļu jaunaudzes zemes izvēlei, gan dienai, kad tās tiek zāģētas. Tās ir zināšanas, kuras iegūt var tikai ar pieredzi. Lai eglītes ieaugtos un augšanas procesā izaugtu vienmērīgas, svarīgi ir, lai nebūtu krasas temperatūras maiņas, sevišķi jauno dzinumu veidošanās laikā. Egluserviss.lv atklāja, ka liela nozīme ir sentēvu metodēm. Lai arī Latvijas tradicionālās egles ir skaistas un smaržīgas, daudzi iecienījuši Nordmann (abies nordmanniena) eglītes. Tām ir tumši zaļas, plakanas, garas, mīkstas skujas, spīdīgas no virspuses, sudrabaini zilganas no apakšas. Dabā aug Melnās jūras rietumu un austrumu kalnos – Turcijā, Gruzijā, Armēnijas ziemeļu daļā, kā arī Kaukāza valstīs. To izaudzēšana Latvijas klimatiskajos apstākļos ir liels izaicinājums.