Tiesībsargs rosina diskutēt par personīgās atbildības ieviešanu deputātiem, kuri pārkāpj Satversmi

"Tomēr ir skaidrs, ka šim zvērestam galvenokārt ir tikai simboliska un ceremoniāla nozīme, ko it īpaši apliecina pēdējā laika notikumi Latvijā," uzsvēra tiesībsargs.

Kā piemēru tiesībsargs minēja gadījumu, kad 13.Saeimas deputāti 2018.gadā pieņēma likumu par pakāpenisku atalgojuma palielināšanu medicīnas darbiniekiem, bet jau 2019.gada budžeta pieņemšanas procesā "šie paši 13.Saeimas deputāti ar vieglu roku apņēmās to neizpildīt".

Situāciju, ka valdība var nepildīt to, ko likumdevējs noteicis ar likumu, tiesībsargs uzskata par satraucošu. Viņaprāt, tas norāda uz to, ka varas dalīšanas princips nefunkcionē pilnībā, jo izpildvara ir saplūdusi ar likumdevējvaru.

"Ja likumdevējs nepakļaujas likumiem, kurus pats rada, tas grauj likuma varu un sistēmas demokrātisko pamatu. It īpaši tas ir attiecināms uz situāciju, kad runa ir par tik visai sabiedrībai nozīmīgu jautājumu, kā cilvēka dzīvība un veselība," teikts tiesībsarga paziņojumā.

Līdz ar to, viņaprāt, Satversmē ietverto normu starpā pastāv zināma mēra kolīzija, kas no vienas puses deputātam uzliek par pienākumu ievērot Satversmi un likumus, bet no otras puses atbildību par šā zvēresta laušanu vai nepildīšanu neparedz. "Tādējādi politiķis kā Saeimas amatpersona, izmantojot neatbildības principu, var rīkoties bezatbildīgi, iespējams, pat noziedzīgi," pauda Jansons.