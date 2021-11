"Positivus" kā pirmo lielo mākslinieku atkārtoti izziņo Hārlemas reperi "A$AP Rocky"

"A$AP Rocky" portfolio ir pilns ar vērienīgiem mākslas, modes, kino, televīzijas industriju projektiem. Viņa ilgi gaidītais debijas albums "Long.Live.A$AP" (skat. TVNET recenziju šeit) pie klausītājiem nonāca 2013. gadā ar pavadošo singlu "Goldie." Veiksmīgajam debijas ierakstam sekoja 2015. gada studijas albums "At Long Last A$AP", kas ierindojās albumu topu pirmajā vietās. 2018. gadā "A$AP Rocky" trešais solo albums "Testing" (2018) ierindojās "Billboard 200" albumu 4. vietā. 2019. gada aprīlī "A$AP Rocky" un Joey Bada$$ ierakstīja kopēju skaņdarbu "Too Many Gods", kas tika iekļauts "For the Throne: Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones" dziesmu apkopojumā.