Kārļa Kazāka dziesmas latviešu valodas izloksnēs apkopotas jaunā albumā

““13 i 1” - Latgalieši to izlasīs kā “13 un viens”, bet kurzemnieki te saklausīs vārdus “13 ir viens”. Un tieši tik vienkāršs ir dziesmu apkopojuma nosaukuma stāsts. Par to jau arī ir visas 13 dziesmas latviešu valodas krāšņajās izloksnēs un vienīgā kompozīcija latviešu rakstu valodā. Par dažādību,” digitālā dziesmu albuma nosaukumu skaidro dziesmu autors Kārlis Kazāks.

“Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku” ir televīzijas raidījumu cikls, kas stāsta par latviešu valodas dažādajām mēlēm un tajās runājošajiem cilvēkiem. Par to, cik dažādi ir Latvijas ļaudis, cik skaistas un vērtīgas ir novadu un pat kaimiņu ciemu atšķirības. Tās lieliski parādās mūsu valodā un neskaitāmajās izloksnēs. Katrs no “Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku” raidījumiem noslēdzas ar no jauna radītu dziesmu, kas skan attiecīgajā raidījumā apskatītajā latviešu valodas izloksnē.