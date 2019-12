Latvijā sākusies gripas epidēmija

Aizvadītajā nedēļā Jelgavā reģistrēti 265,5 gripas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, bet Rīgā - 159,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem. Epidēmiju izsludina, ja saslimušo skaits vismaz vienā no monitoringa teritorijām pārsniedz 100 uz 100 000 iedzīvotāju.

Aizvadītajā nedēļā Daugavpilī, Gulbenē, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā un Rēzeknē gripas intensitāte svārstījās no 14,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju Jūrmalā līdz 86,5 gadījumiem Liepājā.

Kā liecina SPKC dati, 77 pacienti stacionēti ar diagnozi gripa un trīs pacienti ar diagnozi gripas izraisīta pneimonija. No 80 stacionētiem pacientiem 46 bija bērni līdz 14 gadu vecumam.

Savukārt atlikt vakcināciju nepieciešams, ja personai ir akūtas saslimšanas simptomi, un vakcinācija veicama uzreiz pēc atveseļošanās. Vienīgais aizliegums vakcinācijai ir alerģiska reakcija pret kādu no vakcīnas sastāvā iekļautajām vielām.

Arāja atgādināja, ka no šā gada 1.oktobra valsts apmaksā vakcīnu pret gripu bērniem no 6 līdz 23 mēnešu vecumam un grūtniecēm. Tāpat arī Nacionālais veselības dienests atgādina, ka valsts apmaksātu pretgripas vakcīnu pilnā apmērā kompensē arī bērniem no diviem gadiem līdz pilngadības vecumam, ja bērns slimo ar kādu hronisku saslimšanu.