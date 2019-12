"Latvijas valsts meži" šogad ziedojumiem novirzīs 5,5 miljonus eiro

Ziņojumā teikts, ka, atbilstoši LVM vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktajiem mērķiem un to vērtēšanas indikatoriem (ziedojumu apjoms 5-10% no pārskata gada peļņas pirms nodokļiem), kā arī prognozētās peļņas apjomam, ziedojumu apjoms 2019.gadā plānojams 5,5 miljoni eiro.

Ziedojumi tiks veikti no līdzekļiem, kas gūti no saimnieciskās darbības, un to apmērs ļaus izpildīt dividenžu maksājumu valsts budžetam par 2019. finanšu gadu.