Komiķis Rūdolfs Kugrēns dodas Latvijas turnejā ar izrādi "Kā to ņem"

Pazīstamākais "stand up" komēdijas pārstāvis un žanra celmlauzis Latvijā - komiķis Rūdolfs Kugrēns gada nogalē, no 30. decembra un 2020. gada sākumā dosies savas jaunākās stāvizrādes Latvijas turnejā. “Kā to ņem” ir pēc kārtas jau sestā Rūdolfa stāvizrāde.