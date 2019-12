Promocijas darbu izstrāde un aizstāvēšana arī turpmāk notiks latviski

Stepanovs uzsvēra, ka šobrīd promocijas process ir atdalīts no doktorantūras studijām, un to eksperti uzskatot par lielu trūkumu. Viņš sacīja, ka šobrīd izglītības sistēmā ir ļoti daudz doktora grāda pretendentu, kuriem nepieciešams stimuls pabeigt mācības un papildināt zinātnieku rindas.

Ministrija doktorantūras reformām paredz līdz 2023.gadam piesaistīt 16 miljonus eiro no Eiropas struktūrfondu līdzekļiem. Stepanovs skaidroja, ka detalizēts finanšu aprēķins vēl top. Viņš uzsvēra, ka, ņemot vērā mazās stipendijas un atbalsta trūkumu, doktora studiju posmā ir augsts atbiruma procents, līdz ar to šobrīd viens studējošais izmaksājot ļoti dārgi.

IZM atzīmēja, ka doktorants šajā studiju posmā būs akadēmiskā personāla pārstāvis, kas saņems atalgojumu - pusslodzes tiks garantēta no valsts budžeta finansējuma, pārējā slodzes daļa veidosies no doktoranta pētījuma specifikas. Tāpat ministrija rosinās to, ka 30% no mācību laika tiks veltīti studijām, savukārt 70% - pētniecībai.