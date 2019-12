Bordāns neesot tik ietekmīgs, lai iespaidotu ASV lēmumus par Lembergu

"ASV paziņojumos ir minēts, kāpēc piemērotas sankcijas, proti, Lembergs ilgstoši bija ietekmējis politiku un tiesībsargājošās iestādes. Ja viņi to ir minējuši, tad par to viņiem ir zināmi fakti. Tas ir Lemberga mēģinājums patlaban atainot [ASV lēmumu] kā kaut ko šausmīgi nenopietnu un uz virspusējiem lēmumiem balstītu, bet patiesībā ir pilnīgi pretēji. Fakti ir dziļi, skaidri. Tas, ka viņi ir norādījuši uz tiesībsargājošajām iestādēm, ar to ir jāsaprot, nevis inspektors Pētersons no Latgales priekšpilsētas iecirkņa, bet policijas un prokuratūras augstākā līmeņa vadība, un arī augstākā līmeņa politikas vadība, no kā mēs tagad tīrāmies ārā. Un to mēs tīrīsim maksimāli iespējamā veidā," uzsvēra tieslietu ministrs.