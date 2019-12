Traģiska diennakts: ugunsgrēkos gājuši bojā trīs cilvēki, viens cietis

Plkst.21.27 tika saņemts izsaukums uz kādu dzīvojamo ēku Rīgā, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, no viena ēkas dzīvokļa nāca lieli dūmi. Ugunsdzēsējiem ierodoties konstatēts, ka ugunsgrēks izcēlies vienā no ēkas dzīvokļiem. Izmantojot izbīdāmās kāpnes, ugunsdzēsēji glābēji iekļuva dzīvoklī un no sadūmotajām telpām izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.