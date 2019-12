Improvizācijas un džeza mūzikas koncertsērijā "Art of Riga Jazz" 10. decembrī kinoteātrī "Splendid Palace" ar savu jaunākā, Ziemassvētku albuma "Christmas All the Way" programmu uzstājās strauju atzinību visā pasaulē gūstošās, novatoriskās "a cappella" stila zvaigznes - sešu vīru starptautiskā vokālā grupa "Accent". Aplūko foto!