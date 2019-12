Augšāmcēlās: vēsturiskas ēkas, kuras uzceltas no jauna

Arī ēkas un celtnes nav pasargātas no dažādām kataklizmām, un dažos gadījumos tās ir bojātas tiktāl, ka atjaunošana vai restaurācija vairs nav iespējama. Taču reizēm cietušās ēkas ir pārāk vērtīgas, lai to gruvešus vienkārši aizslaucītu no zemes un vietā uzceltu kādu jaunu namu. Lūk, daži pasaules piemēri, kas teju augšāmcēlās no gruvešiem.