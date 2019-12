Autotransporta plūsmas atvieglošanai Rīgā "Latvijas dzelzceļš" mainīs kravas vilcienu kustības grafiku

Pēc izmaiņām LDz kravas vilcienu grafikā, kuras stāsies spēkā ceturtdien, 12.decembrī, Ezera ielas pārbrauktuve bez pārtraukumiem būs atvērta visintensīvākās satiksmes periodos - darba dienās no plkst.7 līdz 9 un no plkst.17.30 līdz 19.30.

LDz veiktās izmaiņas iepriekš minētajos intensīvākajos autosatiksmes periodos no rīta un vakarā no kravas vilcienu kustības atslogos arī Tilta ielas pārbrauktuvi un jaunizveidoto dzelzceļa pagaidu šķērsošanas vietu pie Brasas pārvada, tādējādi visiem autovadītājiem, kuriem no rītiem un vakaros ir jāšķērso šīs pārbrauktuves, pie slēgtas pārbrauktuves būs jāgaida būtiski īsāks laiks - tikai pasažieru vilcienu kustības laikā.