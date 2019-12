Vismaz kaut ko vienreiz gadā pie pensijas var nopelnīt

"Grūtākais ir tas garās stundas izsēdēt," atzīst rūķu tirgotāja, kura uz Rīgu atbraukusi no Alūksnes un tirdziņa laikā apmetusies pie radiem Rīgā. "No deviņiem līdz deviņiem. No rīta nopērku tirgū karstus pīrādziņus, pacienāju kolēģes, un īsinu laiku, kaut ko palasot, pastaigājot pa veikalu."

Tūkstošiem sirsnīgu dāvanu var iegādāties lielākajā Ziemassvētku tirdziņā Latvijā, kas t/c Domina Shopping norisinās no 10. līdz 27. decembrim. Tirdziņa darba laiks - katru dienu no plkst. 10.00 līdz 21:00. Darba laiks svētku dienās - 24. decembrī no plkst. 10.00 līdz 20.00, 25. decembrī no plkst. 12.00 līdz 20.00., 31. decembrī no plkst. 10.00 līdz 20.00.