Koncertzālē "Palladium" uzstāsies "Woodkid"

Pirmo atpazīstamību Joans ieguva grafiskajā dizainā un mūzikas klipu režijā. Viņa kontā ir tādi labi zināmi video, kā Farela Viljamsa "Happy", Lanas Del Rejas "Born To Die", Keitijas Perijas "Teenage Dream", Teilores Sviftas "Back to December", Harija Stailsa "Sign of the Times" un virkne citu. Katram no tiem ir desmitiem vai pat simtiem miljonu skatījumu. Piemēram YouTube vietnē Farela Viljamsa "Happy" un Harija Stailsa "Sign of the Times" katrs sasniedzis jau gandrīz 600 miljonus skatījumu.