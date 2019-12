SEB klienti internetbankā var piesaistīt arī bankas "Citadele" kontus

Iespēja internetbankā piesaistīt citu banku kontus tiek nodrošināta kopš septembra, un līdz šim to izmantojuši vairāk nekā 2500 "SEB bankas" klientu Latvijā. Šobrīd bankas klienti internetbankā var piesaistīt SEB kontus, kas atvērti Lietuvā un Igaunijā, kā arī bankās "Swedbank", bankā "Citadele" un "LHV" atvērtos kontus visās Baltijas valstīs.

"Ikvienam bankas klientam ir tiesības pašam brīvi pārvaldīt savus datus un finanses, un svarīgi, ka bankas un citi finanšu pakalpojumu sniedzēji spēj to nodrošināt mūsdienu digitālās vides prasībām atbilstošā un drošā veidā. Piesaistītie citu banku konti šobrīd ir pieejami tikai skatīšanās režīmā - klienti var apskatīt savu konta atlikumu, kā arī veikto darījumu vēsturi, taču norit darbs, lai attīstītu citas funkcijas, piemēram, maksājumu veikšanu. Līdz ar to klientiem pārskatāmā nākotnē būtu iespēja vienā internetbankā pārvaldīt savu budžetu, plānot izdevumus un veikt nepieciešamos darījumus no visiem saviem kontiem, nemainot internetbankas," pauda "SEB bankas" produktu un kanālu attīstības vadītāja Baltijā Inga Ruduša.