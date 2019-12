Latvijas Bankas prezidenta amatā ievēlē Mārtiņu Kazāku

Deputāte Inese Voika (AP) uzsvēra, ka šodien Saeima turpina atjaunot valsts institūciju vadību. Viņa pauda, ka šoreiz "netika meklēts lielākais kretīns", bet gan persona, kura spētu virzīt procesus uz valsts attīstību un kura spētu panākt Latvijai izdevīgus lēmumus starptautiskajā arēnā. Voika kritizēja to, ka iepriekš centrālās bankas vadība vairākkārt pārvēlēta, paužot gandarījumu par iepriekš pieņemtajiem grozījumiem, kas ierobežo termiņu, kādā persona var strādāt minētajā amatā.

Deputāts Māris Kučinskis (ZZS) teica, ka katrai koalīcijas partijai esot bijis savs favorīts, no kā koalīcija esot bijusi spējīga izvēlēties vienu. Viņš gan pauda nožēlu, ka kandidātu izraudzīšanās procesā nav tikusi iesaistīta opozīcija. Kučinska ieskatā Kazāks Latvija Bankas priekšsēdētāja amatā ir atbalstāms.

Deputāte Dana Reizniece-Ozola (ZZS) pauda, ka ir jādomā par strukturālajām reformām, kur Latvijas Banka var būt labs partneris valdībai. "Vismaz pēdējos divus gadus redzam, ka Latvijas valsts budžeta veidošanas procesā sadarbība starp pusēm nav bijusi koleģiāla," teica Reizniece-Ozola, atgādinot, ka šogad tikai uz otro lasījumu "no kabatām" izvilkti papildu līdzekļi, kas it kā nākuši no Latvijas Bankas peļņas. Politiķes ieskatā Latvijas Bankai šajā kontekstā būtu jāstrādā proaktīvi.