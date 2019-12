Lai cīņas mākslā apmācītu bērnus, indiāņi izmantoja samazinātus ieročus

Vairāk nekā pirms tūkstoš gadiem sališu un činuku valodā runājošie Amerikas pamatiedzīvotāji dzīvoja mūsdienu Oregonas ziemeļu piekrastē, kur viņi pārtika no jūras veltēm un izgatavoja rīkus un ieročus.

20. gadsimta 60. un 70. gados arheologi šajā reģionā veica izrakumus un atklāja vairākas apbedījuma vietas, pavardus un aptuveni 7000 dažādu rīku. Tomēr lielākā daļa no tiem palika neizanalizēta.

Šis ierocis ir loka priekštecis, un ar to iespējams ar lielu spēku uz priekšu raidīt bultas. Tas tika izgatavots no vaļa kaula, un vienā tā pusē bija rokturis, bet otrā āķis bultai. Ierocis bija šīs pamatiedzīvotāju grupas izdzīvošanas atslēga, un cilvēkiem, kuri prata to lietot, bija lielas priekšrocības.