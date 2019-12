Rundāles pils nobāl: pasaulē greznākā kafejnīca

Pasakainajās telpās 19. gadsimtā ēkas otrajā stāvā darbojās viens no valstī ietekmīgākajiem ziņu medijiem. Kafejnīcas mārketinga direktors atklāj, ka viesnīcas rīcībā ir attēli ar viesnīcas bārā sasēdušiem slaveniem ungāru rakstniekiem - šeit viņi esot sākuši savu karjeru.

Ņujorkas kafejnīca un citi ēkā funkcionējošie biroji tika slēgti abu pasaules karu laikā, bet pēc Otrā pasaules kara Ungārija tika okupēta. Padomju Savienības ietekme nenāca par labu izsmalcinātajai Ungārijas, it īpaši Budapeštas arhitektūrai. Arī "Ņujorkas pils" cieta no karā raidītajām lodēm, bet pēcāk tā tika pamesta novārtā, taču ne uz ilgu laiku. 1957. gadā sākās ēkas restaurācija un tās atjaunošanā iesaistījās vairāki ungāru skulptori, kas no jauna izgatavoja karā zaudētās fasādes daļas un skulptūras.