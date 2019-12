Aptauja: trešdaļai tautas svētki bez alkohola nav svētki...

17% aptaujāto alkoholu pēdējā mēneša laikā lietojuši tikai ļoti īpašos gadījumos, savukārt 12% alkoholu nav lietojuši vai no tā atturas vispār.

Vaicāti, kādi ir galvenie alkohola lietošanas iemesli, teju puse (49%) aptaujāto, kas pēdējā mēneša laikā ir lietojuši alkoholu, atzīst, ka alkoholu lieto, jo tas ir laba piedeva pie noteiktiem ēdieniem, bet 26% atzinuši, ka grādīgos dzērienus izvēlas, jo tie garšo. 36% no viņiem atzīst, ka alkoholu lieto, jo tas rada jautrību un ir izklaides pasākumu sastāvdaļa, bet 11% – lai iederētos kompānijā. Tikmēr 35% respondentu atklāj, ka alkohols palīdz atslābināties un mazināt stresu, bet 7% aptaujāto tas palīdz aizmirsties.

Pieaugot alkohola lietošanas biežumam, palielinās to iedzīvotāju īpatsvars, kas pēdējā mēneša laikā ir lietojuši alkoholu un kā iemeslu norādījuši, ka palīdz atslābināties un mazināt stresu. Glābiņu no stresa glāzītē vai pudelē visvairāk meklē tie, kuri alkoholu lieto četras un vairāk reizes nedēļā (77%). Iedzeršana stresa mazināšanai raksturīga arī pusei (52%) to respondentu, kuri alkoholu pēdējā mēneša laikā lietojuši reizi līdz trīs nedēļā. Alkoholu stresa mazināšanai vairāk lieto vīrieši (42%), nekā sievietes (28%).