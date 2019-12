Ikdiena ritēja savu ierasto gaitu, līdz 3 bērniņa piedzimšana pilnīgi izsita visu pamatu zem kājām. “Ar to, ka man 23 gadu vecumā nāksies saskarties ar tādu lietu kā bērniņš – invalīds, es nebiju rēķinājusies,” stāsta Ketija. Kurtam migrējoši parciālu zīdaiņa epilepsiju diagnosticēja 3 mēnešu vecumā. Tas nozīmēja, ka bērns pārdzīvo ļoti daudzas epilepsijas lēkmes, kas liedz viņam iespēju attīstīties. Līdz ar to Kurts nestaigā, nerunā un ir 100% aprūpējams bērniņš.

Ketija ir ļoti pateicīga par savu ģimeni, mīļi to saucot par futbola komandu, kas vienmēr ir līdzās un atbalsta. “Es nevaru teikt to, ka vīram bija viegli. Iespējams, ka bija vēl grūtāk nekā man, bet viņš vienmēr ir bijis spēcīgais plecs blakus arī visgrūtākajos brīžos. Par spīti grūtībām mūsu ģimenei nevienā mirklī nav bijusi doma Kurtu atstāt valsts aprūpē. Tas ir mūsu bērns un, lai kāds viņš arī būtu, mums viņš ir mīļš un mēs par viņu cīnīsimies un rūpēsimies un darīsim visu iespējamo, lai viņam nodrošinātu vislabākos dzīves apstākļus,” apņēmīgi stāsta trīs bērnu māmiņa Ketija.

Viss sācies ar to, ka ģimene sapratusi – ar valsts sniegto pabalstu nebūs pietiekami, lai nodrošinātu Kurta labklājību, tādēļ tika meklēti veidi, kā ģimene var gūt papildu ienākumus. Viena no Ketijas aizraušanām vienmēr ir bijusi skaistumkopšana. Tādēļ līdz ar bērnu ienākšanu pasaulē šis hobijs dabiskā veidā pārauga par Ketijas profesionālo darba sfēru. “Es ne tikai strādāju skaistumkopšanas nozarē, bet šobrīd arī vadu uzņēmumu – AUCH beauty home. Man šķiet ka tas man ir ļāvis vienkārši palikt pie normālas sapratnes, turpināt socializēšanos un neieslīgt depresijā. Tādā veidā varbūt es vēl vairāk iespītēju un parādu apkārtējiem, ka ja Tu tici saviem sapņiem, līdz ar īpaša bērniņa ienākšanu pasaulē, Tu savu dzīvi nenoraksti,” turpina Ketija.

Apzinoties to, ka resursu no vecāku pamatdarbiem vien nepietiek, radās ideja par kafijas namiņa KURTS Coffee izveidi, kas palīdzētu iekrāt finansiālus līdzekļus mazā Kurta ikdienas vajadzībām, jauniem izmeklējumiem, kā arī uzkrājumam pēc 18 gadu vecuma. “Bija skaidrs, ka Kurtiņam bija nepieciešams papildus finansējums, piemēram, braucienam uz Maskavu izmēģināt jaunas zāles. Tas ir tas, ko mums ir devis Kurta namiņš – jaunas iespējas. Tādēļ mēs esam ļoti pateicīgi namiņa apmeklētājiem, kuri atbalsta Kurtu un seko līdzi viņa stāstam,” stāsta Kurta mamma. Tāpat viņa norāda, ka ir vecāki, kuri pēc šādas diagnozes saņemšanas tikai sadzīvo ar to. “Jā, varbūt sadzīvot var, bet es negribu ar to samierināties. Es gribu, lai skaidri zinu, ka es esmu izdarījusi visu, kas ir manos spēkos. Man ir svarīgi tas, ka es izmantoju visas šīs dzīves iespējas, lai maksimāli palīdzētu savam bērnam,” saka Ketija.