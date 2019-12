Valsts kontrole konstatē būtiskus trūkumus ZM darbībā ar derīgajiem izrakteņiem

Tāpat Valsts kontrolē norādīja, ka pēc grozījumiem normatīvos "Latvijas valsts meži" nesteidzās ar to izpildi un grozījumos paredzēto kūdras ieguves maksas indeksāciju sāka tikai trīs gadus pēc noteiktā termiņa. Ja normatīvi būtu tikuši ievēroti, laika posmā no 2015. līdz 2019.gadam "Latvijas valsts mežu" ieņēmumi varētu būt bijuši par 1,6 miljoniem eiro lielāki. 2018.gadā saņemtā maksa, piemēram, veido nepilnu trešdaļu no faktiskās tirgus vērtības. Arī laika posmā no 2020. līdz 2030.gadam plānotie ieņēmumi par kūdras ieguvi varētu būt par 3,1 miljonu eiro lielāki, ja maksas indeksācija būtu sākta savlaicīgi.