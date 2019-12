Nekustamā īpašuma mākleriem būs stingrākas prasības, bet VID - plašākas pilnvaras

“Finanšu ministrijas ieskatā nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības uzraudzības mehānisma ieviešana sakārtos nekustamā īpašuma darījumu starpnieku profesionālo darbību, paaugstinās šīs jomas profesionālos standartus, kā arī mazinās iespēju izvairīties no nodokļu nomaksas personām, kuras iesaistās starpniecības pakalpojumu sniegšanā nekustamo īpašumu tirgū,” skaidro Jarockis un piebilst, ka par šāda regulējuma nepieciešamību norāda arī starptautiskie eksperti, kas vērtē uzraudzības atbilstību tai piemītošajiem riskiem.

Jau sākot no 2016.gada viena no VID darbības prioritātēm ir nereģistrētās saimnieciskās darbības uzraudzība, tostarp nekustamā īpašuma darījumu starpnieku uzraudzība, kuri, iespējams, gūst ienākumus no nedeklarētas saimnieciskās darbības. VID konstatējis, ka šādi pakalpojumu sniedzēji savus pakalpojumus piedāvā dažādos interneta portālos, piemēram, “www.booking.com”, “www.facebook.com”, “www.piejuras.com”, “www.airbnb.com”, “www.homeaway.com” un citos.