Kaimiņos esošā Lietuva kādreiz tika uzskatīta par vienu no stiprākajām „vecā kontinenta” valstīm, kuras teritorijas aizņēma lielu Eiropas dienvidrietumu daļu. Lai arī tagad valsts teritorija ir daudz mazāka – 65 tūkstoši kvadrātkilometru, – Lietuvā ir daudz vietu un varenu celtņu, kas atgādina tās cildeno vēsturi. Domājat, ka vēsture nav domāta jums? Te būs četras ārvalstu tūristu iemīļotas vietas, kas interesē ne tikai vēstures cienītājus.

Ja gatavojaties ceļot pa Lietuvas piekrasti, Klaipēda ir pilsēta, kuru nedrīkst palaist garām. Šī ostas pilsēta ir slavena ar savām kuģniecības, militārajām un tirdzniecības tradīcijām, bet viena no apmeklētākajām vietām tajā ir Klaipēdas pilsdrupas. Pirmoreiz Klaipēdas pils ir minēta jau 13. gs., tajā laikā to sauca par Mēmelburgu un tā piederēja Livonijas ordenim.

Tomēr viduslaiku garu Klaipēdā ļauj sajust pazemes gaiteņi un tuneļi, kas saglabājušies līdz mūsdienām un liek šausmās nodrebināties ne vienam vien apmeklētājam. Taču no ārpuses Klaipēdas pils izskatās mierīga un rāma. Atbraucējus uzreiz savaldzina unikālā senās ostas pilsētas ainava – bijušo pils atrašanās vietu ieskauj līcis un apstādījumi, bet ziemā, kad teritoriju klāj sniegs, skats kļūst vēl iespaidīgāks. Šī vieta ir lieliski piemērota ne tikai vēsturiskas informācijas izslāpušiem tūristiem, bet arī tiem, kam patīk pastaigāties vienatnē vai ar ģimeni.

Apmeklējot Lietuvas otru lielāko pilsētu Kauņu, noteikti jādodas uz tās simbolu un vienu no biežāk apmeklētākajām vietām – Kauņas pili.

Pēc vienas no slavenākajām kaujām 15. gs. Eiropā – Žalgiras kaujas – Kauņas pils zaudēja savu stratēģisko nozīmi un kļuva par reprezentatīvu objektu. Tur notika balles, svarīgu viesu vizītes, darbojās dažādas administratīvas iestādes. Tomēr pilij bija arī sava tumšā puse, ko vēl līdz šim apvij stāsti un leģendas. Piemēram, 16. gs. pilī darbojās cietums, kurā ieslodzīto dzīves apstākļi bija ļoti sarežģīti. Stāsta, ka vēl līdz šim brīdim viņi dvēseles spokojoties pils pagrabos.

Tagad pilī darbojas Kauņas pilsētas muzeja nodaļa, bet tās pievārtē ik gadus notiek pilsētas kultūras pasākumi un svētki. Vienus no krāšņākajiem svētkiem pilsētā svin 17.–19. maijā, Hanzas dienu laikā atzīmējot Kauņas dzimšanas dienu. Tiek inscenētas bruņinieku kaujas, notiek amatnieku darbnīcas un citas viduslaikiem raksturīgas izklaides. Netālu no Kauņas pils atrodas parks, no kura visos gadalaikos paveras brīnišķīgi dabas skati. Parkā ierīkoti bērnu rotaļu laukumi, aktīvās un mierīgās atpūtas zonas, tāpēc piemērotu nodarbi tur atradīs ikviens.