Viltīgās kakla sāpes - nejoko!

Sadzīvē cilvēki visai bieži visas kakla sāpes dēvē par angīnu, lai gan tā ir ļoti konkrēta slimība – bakteriāls aukslēju mandeļu iekaisums. Īstā angīna sākas pēkšņi ar spēcīgām kakla sāpēm, cilvēks var pat precīzi pateikt, cikos saslimis. Pēkšņi uzkāpj augsta temperatūra – 38 grādi un vairāk, ļoti izteikti sāp kakls, mandeles ir piepampušas – daudz lielākas nekā parasti. Aukslēju mandeļu ejās veidojas pārmērīgas strutu kolekcijas, tāpēc, sākot ar otro, trešo slimības dienu, uz mandelēm parādās strutaini punkti, bālgans aplikums, bet – klepus nav. Angīnu parasti izraisa A grupas β hemolītiskais streptokoks, taču to var ierosināt arī mikrobi, kas jau dzīvo mutē un kaut kādu iemeslu dēļ ir savairojušies, nojaucot mutes dobuma normālās mikrovides pašregulāciju, – tad tā ir nestreptokoka angīna. Šādā gadījuma mandeles pārvērtušās par infekcijas perēkli, no aukslēju mandeļu ejām spiežas laukā strutas, kas sakumā izpaužas kā balti punkti uz mandelēm. Ja strutu ir vēl vairāk, veidojas balts aplikums. Turklāt pirmās pāris dienas nav nekādu citu slimības izpausmju – ne iesnu, ne aizsmakuma, ne klepus, tikai sāp kakls, nevar norīt siekalas. Ar to angīna atšķiras no akūta tonsilīta, kas ir vīrusslimība un kurai raksturīgas stipras kakla sāpes un arī iesnas un aizsmakums.