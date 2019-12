Eiropas Parlaments vēlēs nākamo ombudu, uz kura amatu pretendē arī Muižnieks

Eiropas ombuda amatam nominēts bijušais Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks, kā arī Džuzepe Fortunato no Itālijas, Jūlija Lafranka no Igaunijas, Sesīlija Vikstrema no Zviedrijas un pašreizējā ombude Emīlija O'Reilija. Uzvarētājam jāsaņem nodoto balsu vairākums.