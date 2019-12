Vairāk nekā puse iedzīvotāju neatbalsta Ziemassvētku dāvanu pārdāvināšanu

Pārdāvināšanu lielākoties atbalsta cilvēki vecumā no 30 līdz 39 gadiem, savukārt aptaujātie vecumā no 60 līdz 74 gadiem par šādu rīcību ir skeptiski, un 64% no viņiem uzskata, ka tas ir nepieklājīgi pret otru. Visbiežāk pārdāvināti tiek dažādi mājas dekori, piemēram, sveces, porcelāna eņģelīši, kā arī apģērbs, tostarp šalles un zeķes ar Ziemassvētku tematiku.