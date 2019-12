Horoskopi visai nedēļai

VĒZIS Pašā nedēļas sākumā tev var būt grūtāk koncentrēties garīgajam darbam. Jūtamākus panākumus spēsi gūt, darbojoties individuāli. Nedēļas vidus var nest zināmas pārmaiņas tavā ikdienā. Kāds Vēža zīmes pārstāvis var tikt pie jauniem pienākumiem vai pat algas pielikuma. Attiecības ar kolēģiem būs tiešā veidā atkarīgas no tava noskaņojuma. Ja spēsi sevī uzturēt gaišu omu, kolektīvā valdīs draudīga atmosfēra. Nedēļas nogalē pilnā sparā gatavosies Ziemassvētku svinēšanai.

SVARI Nopietnība, lietišķums, kā arī spēja ilgstoši koncentrēties noteikta uzdevuma veikšanai būs pamats tavai tālākajai karjeras izaugsmei. Tu nebaidīsies pieņemt atbildīgus, tālejošus lēmumus, galvenokārt jau tādēļ, ka pirms galavārda būsi pienācīgi visu izvērtējis. Nedēļas vidus ir piemērots pārrunām ar augstākstāvošajiem, sponsoriem, cita veida atbalstītājiem. Turpretim, sākot no trešdienas, droši vari doties uz valsts iestādēm, risināt ar nekustamo īpašumu, tā apdrošināšanu saistītus jautājumus.

SKORPIONS Svarīgi mācīties ne tikai no savām, bet arī līdzgaitnieku kļūdām. Atturies no pārmērīgi principiālas nostājas, jo tā pasargāsi sevi no nevajadzīgiem konfliktiem, citiem sarežģījumiem. Ja tev veicami apjomīgāki finansiālie darījumi, labāk tos īstenot nedēļas vidū vai otrajā pusē. Attiecību samezglojumus vieglāk izdosies atšķetināt nedēļas sākumā, kad tava nostāja pret partneri būs daudz atklātāka, vienkāršāka.