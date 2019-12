Tieslietu padome apspriedīs ģenerālprokurora atlases kārtības maiņu

Jau ziņots, ka Bordāns nesen ir iesniedzis Tieslietu padomes priekšsēdētājam, Augstākās Tiesas (AT) priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam vairākus priekšlikumus ģenerālprokurora amata kandidātu atlases procesa izmaiņām.

Bordāns uzskata, ka ģenerālprokurora amata pretendentu atlases kārtībai būtiski jāatšķiras no tās, kāda tā ir bijusi līdz šim. Ģenerālprokurora amata piemērotākā kandidāta izvēle ir jānodod koleģiālai institūcijai - Tieslietu padomei.

Tāpat TM esot skaidrojusi pamatojumu termiņam, kādā Tieslietu padome iesniedz Saeimā priekšlikumu par ģenerālprokurora iecelšanu amatā. Atšķirībā no līdzšinējās prakses, piedāvātā jaunā kārtība paredz noteikt, ka atlases procesa ietvaros tiktu risināts jautājums par pretendentu atbilstību likumā noteiktajām prasībām, lai varētu saņemt pielaidi valsts noslēpumam. Līdz ar to kandidāta atbilstība būtu izvērtēta jau iepriekš un uz parlamentu iecelšanai amatā tiktu virzīts tikai tāds kandidāts, kurš saņēmis pozitīvu valsts drošības iestāžu atzinumu, tāpēc, TM ieskatā, Tieslietu padomei noteiktais termiņš - ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms ģenerālprokurora pilnvaru termiņa beigām - esot pietiekams, lai Saeima varētu savlaicīgi iecelt amatā jauno ģenerālprokuroru. Tas neliedz Tieslietu padomei iesniegt Saeimā priekšlikumu, piemēram, divus mēnešus pirms ģenerālprokurora pilnvaru termiņa beigām, uzskata TM.

Patlaban likums paredz, ka Saeima ģenerālprokuroru amatā ieceļ uz pieciem gadiem pēc AT priekšsēdētāja priekšlikuma, kas saskaņots ar Tieslietu padomi. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms ģenerālprokurora pilnvaru izbeigšanās AT priekšsēdētājam savus ierosinājumus par amata kandidātu var izteikt Ģenerālprokurora padome, AT plēnums, tiesnešu vai prokuroru profesionālās biedrības, kā arī fiziskā persona, piesakot savu kandidatūru.