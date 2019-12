Latvijas Banka samazinājusi IKP pieauguma prognozi šim gadam

Viņš atzīmēja, ka 2019.gada Latvijas IKP pieauguma prognozi Latvijas Banka samazinājusi trīs reizes - jūnijā Latvijas Banka samazināja ekonomikas pieauguma prognozi šim gadam no 3,5% līdz 2,9%, bet šā gada septembrī prognoze tika samazināta no 2,9% līdz 2,5%.

Tāpat viņš norādīja, lai gan prognozētais ekonomikas izaugsmes temps pārsniedz eirozonas vidējo rādītāju, tas ir nepietiekams, lai nodrošinātu dzīves līmeņa izaugsmi. Pašlaik ienākumu līmenis Latvijā ir zem 70% no Eiropas Savienības (ES) vidējā un būtiski atpaliek gan no Lietuvas, gan no Igaunijas ienākumu līmeņa.