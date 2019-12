Reperis Rodijs Ričs ASV topā uzveic Kamilu Kabeijo un "The Who"

Par 1. vietu cīnījās roka veterāni "The Who", bijusī popgrupas «Fifth Harmony» dalībniece Kamila Kabeijo (Camila Cabello) un reperis Rodijs Ričs (Roddy Ricch). Tieši 21 gadu vecā Riča, īstajā vārdā Rodrika Mūra (Rodrick Moore) albums "Please Excuse Me for Being Antisocial" ar 101 000 pārdotām kopijām izrādījās nedēļas komerciāli veiksmīgākais ieraksts.