Amsterdamas ostas izpilddirektors: Mūsdienu Eiropas ostu galvenos izaicinājumus varam risināt kopā

Pēc kravu apgrozījuma Amsterdama ir ceturtā lielākā Eiropas osta, turklāt tā tiek uzskatīta par vienu no digitalizētākajām ostām pasaulē. “Visus Amsterdamas ostas sniegtos pakalpojumus mēs esam apvienojuši vienotā vadības sistēmā. Velkoņu pakalpojumus, kuģu pietauvošanu un daudzas citas ostā veiktās darbības nodrošina viena kopēja vadības sistēma. Vairs nav sarežģītas informācijas nodošanas ķēdes, viss notiek vienuviet,” stāsta Amsterdamas ostas izpilddirektors Gerts Jans Niuvenhuizens.

Amsterdama ir izcilniece “viedo ostu” sarakstā. Digitāli tiek koordinēta smago automašīnu novietošana ostas teritorijā. Digitāli tiek plānota baržu kustība cauri slūžām un rezervēta piestātne vai tauvošanās vieta. Tādā veidā ostas klienti var efektīvāk plānot darbu un pasargāt savas flotes kuģus no ūdens satiksmes sastrēgumiem, kādi nereti veidojas tik noslogotā ostā kā Amsterdama. Par ostas sniegtajiem pakalpojumiem klienti var norēķināties, izmantojot mobilo aplikāciju. Pat Amsterdamas taksometru vadītājiem ir iespēja pieslēgties ostas informācijas sistēmai, lai noskaidrotu, pie kādām piestātnēm gaidāma kruīza kuģu pienākšana. Tāpat ostā uzsākta peldošo dronu attīstības programma. Visaptverošā digitalizācija paver arī jaunas iespējas, lai risinātu vides problēmas, kas saistītas ar ostas darbu.

Kā vēl vienu būtisku soli vides uzlabošanai Amsterdamas ostas vadītājs min pirms diviem gadiem pieņemto lēmumu līdz 2030. gadam pilnībā atteikties no ogļu pārkraušanas. ”Tas bija diezgan neparasts lēmums no ostas valdes puses, kas sacēla pamatīgu troksni,” atceras izpilddirektors. Pēc pārkrauto ogļu apjoma Amsterdama ir otrā lielākā osta Eiropā. Ogles aizņem aptuveni trešo daļu no visas ostas kravu portfeļa. Taču Amsterdamas ostas vadība ir pārliecināta, ka 10 gadi ir pietiekami, lai rastu oglēm alternatīvu, piesaistot citas kravas.



Raksts tapis sadarbībā ar Rīgas Brīvostu.