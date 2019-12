ES no Turcijas ieceļojušo nelegālo imigrantu skaits šogad dubultojies

No janvāra līdz decembra vidum ES no Turcijas ieradušies 70 002 nelegālie imigranti, un tas, salīdzinot ar šo pašu periodu vēl pirms gada, ir pieaugums par 46%, otrdien vēsta laikraksts "Die Welt".

Pieteikumu vidū par patvēruma piešķiršanu 30% saņemti no Afganistānas pilsoņiem, 14% no Sīrijas, 9,5% no Pakistānas, 8% no Irākas un 5% no Turcijas pilsoņiem.