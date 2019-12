Šogad konkurss noritēja jau trešo gadu pēc kārtas. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, pašvaldības konkurēja sadalījumā pa plānošanas reģioniem, līdz ar to laureātu skaits, tāpat kā balvu fonds 2019. gada konkursam, krietni pieauga, sasniedzot 132 000 eiro, neieskaitot lieldrauga un atbalstītāju ieguldījumu. Konkurss norisinājās trīs kārtās. Lielāku punktu skaitu varēja saņemt tās pašvaldības, kas aizpildīja pieteikuma anketu un aktīvi piedalījās konkursa informatīvajā kampaņā. Konkursā tika vērtētas visas Latvijas pašvaldības, to salīdzināšanai tika ņemta vērā gan pieejamā informācija par pašvaldībām, gan to iesniegtā informācija – statistikas dati, demogrāfiskie rādītāji, pakalpojumu skaits un atbalsts, ko pašvaldības sniedz ģimenēm ar bērniem, kā arī iedzīvotāju balsojuma rezultāti, kuri atspoguļoja arī balsotāju viedokli par pašvaldībām. Otrajā kārtā tika 25 pašvaldības, trešajā kārtā 10 pašvaldības. Tās konkursa vērtēšanas komisija apmeklēja klātienē, lai personīgi pārliecinātos par pašvaldību rūpēm par ģimenēm ar bērniem. Katrai no pašvaldībām bija iespēja izcelt labākos piemērus, kā tās spēj piesaistīt novadam iedzīvotājus, uzlabot tiem dzīves kvalitāti, piedāvāt atbalstu dažādās dzīves jomās un situācijās. Šā gada uzvarētāju titulu ieguvušās pašvaldības ir labs piemērs, kā rūpēties par ģimenēm, sākot no brīža, kad tiek noslēgta laulība un piedzimst bērniņš.