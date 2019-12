Atrasts 5000 gadu sens cilvēka skelets ar ārkārtīgi retu pundurības formu

Termins “skeleta displāzija” sevī apvieno virkni dažādu stāvokļu, tomēr pamatā ar to sirgstošo cilvēku kauli mēdz nepareizi attīstīties, liekot indivīdam izaugt mazākam nekā vidējais cilvēks, rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Journal of Paleopathology” .

Skeleta displāzija moderno cilvēku vidū ir reta parādība – no katriem 10 tūkstošiem ar to sirgst vidēji trīs cilvēki. Tomēr arheoloģijā šis stāvoklis ir sastopams vēl retāk, jo atklāti ir tikai 40 tā gadījumi. No tiem lielākā daļa ir plašāk sastopamas pundurības formas, kad ķermeņa locekļi izaug neproporcionāli īsāki nekā rumpis un galva.

Konfūcija teksti no 4. gadsimta pirms mūsu ēras liecina, ka cilvēki ar fiziskām nepilnībām neolīta Ķīnā netika izraidīti no sabiedrības. Tiesa, avoti no 2. gadsimta pirms mūsu ēras ir pretrunā ar to, jo vēsta, ka punduri tika uzskatīti par kopienai nepiederošiem.