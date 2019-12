FOTO: Publicitātes foto

Izdegšanas sindroms, trauksme, veģetatīvā distonija - tās ir 21. gadsimta slimības, ar ko diemžēl ikdienā sadzīvo neskaitāmi cilvēki. Šie cilvēki ir dažāda vecuma un no dažādām nozarēm, bet visi ļoti cenšas nokļūt līdz saviem mērķiem un sapņiem, brīžiem piemirstot par savu spēju robežām. Viens no šādiem cilvēkiem ir arī teātra un kino aktrise Dārta Daneviča. Viņa Huawei kampaņas “Vissvarīgākais stāsts esi Tu pats” ietvaros stāsta, kā ceļā uz saviem sapņiem neaizmirst par savu iekšējo mieru un neslēpt patiesās sajūtas no apkārtējiem, un cīnīties ar trauksmes sajūtu.

“Šajā profesijā sasniegt perfekciju nevar, tādēļ es esmu tādā kā vāveres ritenī uz nesasniedzamo perfekciju,” stāsta Dailes teātra aktrise Dārta Daneviča. Tieši tas – tiekšanās pēc perfekcijas un ļoti augstu mērķu uzstādīšana – nereti kļūst par iemeslu trauksmei un citām līdzīgām kaitēm. Šobrīd Dārta ļoti daudz laika velta tam, lai profesionāli pilnveidotos ar katru savu iestudējumu un kino lomu. Viņa pati uzsver, ka atrodas attīstības procesā kā lielākā daļa aktieru. “Mani kā mākslinieci definē tiekšanās pēc sasniegumiem. Tas neļauj man apstāties vai atteikties no lomām vai manas profesijas arī nelabvēlīgos apstākļos,” stāsta Dārta.

Pēc iestāšanās aktiermākslas kursā viss aizgāja kā lavīna

Dārta stāsta, ka nebūt nav bijis tas cilvēks, kam jau bērnībā ir skaidra nākotnes profesijas izvēle. “Es pārstāvu to cilvēku grupu, kam nav un nebija saplānota dzīve, un es ceru, ka viņi, šo lasot, pasmaidīs. Kad man bija 5 vai 6 gadi, es ļoti gribēju būt baletdejotāja, bet es dzīvoju mazā pilsētā un mamma šo manu piecgadnieces vēlmi neuztvēra īpaši nopietni,” atklāj aktrise. Viņa gan uzsver – plānot noteikti nav slikti. Tomēr Dārta atbalsta iespēju izmēģināt dažādas jomas, saprast, kas der un kas neder.

“Es iepriekš studēju jurisprudenci, kas man ļoti patika,” viņa atklāj. “Es arī šajā jomā absolūti sevi redzētu, bet aktiera studijas nāca kā tāds vasaras pārsteigums sev. Es izturēju konkursu, tiku aktiermākslas kursā, un tad jau tālāk viss aizgāja kā tāda lavīna,” stāsta Dārta. Viņa izlēmusi pamēģināt un izmantot iegūto iespēju, atteikusies arī no jurisprudences studijām. “Un tad jau tālāk izstudēju, saņēmu bakalaura grādu, iekļuvu seriālos, iekļuvu Dailes teātrī, un te nu es esmu šodien,” nosaka aktrise.

Tomēr aktrise atklāj, ka gan ceļš uz šo profesiju, gan turpmākā pieredze nebūt nav vienkārša. “Ar savām šī brīža zināšanām es neesmu droša, vai es vēlreiz to gribētu darīt,” nosaka aktrise. “Pat tad, ja tu beigu beigās pēc studijām izlem nestrādāt teātrī un nesaisti savu dzīvi ar šo profesiju, es uzskatu, ka tā ir viena no smagākajām, trakākajām un dzīves skolai līdzīgākajām skolām, kāda vien var būt,” stāsta Dārta. Viņa arī atklāj, ka nebija gatava tam, ka aktierim jāsaskaras ar ļoti lielu devu kritikas, ko jāprot pareizi uzņemt. Tā visa ir personīga kritika – par izskatu un sniegumu, pat par acu skatienu, smaidu, kustību un sevis pasniegšanu. “Tomēr tā nav ļauni domāta kritika,” Dārta uzsver. “Es runāju par to, ka vienkārši ir tāds mācību un darba process.” Tieši nesaudzīgais ikdienas darba ritms bija par iemeslu pirmajiem aktrises trauksmes simptomiem.

Matus griezt pie friziera, nervus kopt pie speciālista

Pavisam nesen Dārta atklāti atzina, ka viņu skārusi trauksme no pārstrādāšanās jeb trauksme kā izdegšanas sekas. “Man patīk šis vārds – trauksme, tas sevī ietver ļoti dažādus cēloņus. Manai trauksmei tik tiešām bija ļoti konkrēts iemesls – es pārstrādājos. Es pati nepratu saplānot savu laiku un fiziski izdegu,” atklāj aktrise. Viņa pastāsta, ka trauksme izpaudusies fiziski – ķermenis uz to reaģējis tā, kā citiem reaģē uz saaukstēšanos vai nepareizi apēstu ēdienu.

“Cilvēkiem jāpārstāj tēlot,” uzsver Dārta. “Es pati saskaros ar to ikdienā – ja neesmu priecīga vai smaidoša un nevēlos ar visiem jautri tērzēt, jo man nav laba diena vai vienkārši neesmu izgulējusies, cilvēki nav gatavi to saprast. Mums vienkārši ir jāļauj cilvēkam pastāvēt tādam, kāds viņš ir, necenšoties viņu pielāgot savām vēlmēm. Man šķiet, ja mēs ļautu savām bailēm, dusmām un visām citām emocijām nākt uz āru savā dzīvē un netiektos pēc šīs perfekcijas ikdienā, tad pasaule tiešām kļūtu par smaidīgāku un labāku vietu, lai cik muļķīgi tas izklausītos no manas mutes,” savu skatījumu par cīņu ar iekšējo trauksmi atklāj aktrise.

Tāpat aktrise īpaši uzsver, ka nevajadzētu aprobežoties tikai ar informācijas uzmeklēšanu internetā – trauksme ir slimība, kuras risinājums jāmeklē pie speciālista. “Tāpat kā es aicinu matus iet griezt pie profesionāla friziera, tad arī savus nervus vajadzētu doties kopt pie attiecīga speciālista. Kādam pirmo soli var iedrošināt spert skolas psihologs, kādam ģimene – mamma un tētis. Manā gadījumā tieši mani vecāki, kas reizē ir arī ārsti, palīdzēja man cīnīties ar trauksmi,” atklāj Dārta. “Es patiesībā gana ātri to atrisināju – ar mierīgāku režīmu un atvaļinājumu. Man bija ļoti ilgstošs mierīgs posms – visa vasara un rudens, kad man bija ļoti maz kas jādara un es varēju visu savu laiku veltīt savam mieram,” turpina aktrise.

“Manuprāt, galvenais šādā dzīves situācijā ir neļauties slimībai un meklēt palīdzību. Es uzskatu, ka nav iespējams tikt vaļā no negatīvas pieredzes vai bailēm, vienkārši paslaukot tās zem paklāja. Tev tiešām ir jāļaujas šai sajūtai – jā, man ir bail un jā, man sāp,” iedrošina Dārta Daneviča. Svarīgi ir pašam sev atzīt, ka trauksme ir parādījusies, un tālāk ar to jācīnās ar tuvinieku vai speciālistu atbalstu.

