Ikaunieku ģimene dzīvo klusā, nomaļā ielā netālu no Daugavas stadiona. 20. gadsimta pirmajā pusē celtā vairāku dzīvokļu māja ir pamatīga - ar plašu pagalmu, kurā Elīza var rotaļāties un mācīties staigāt. Elīza mūs sagaida, turoties pie sava pavadoņa - rollatora. Ja nezinātu, ka bez palīgierīces bērns spēj tikai rāpot, varētu likties, ka tas ir stilīgs trenažieris. Meitenei mugurā kupla zila kleita ar pasaku tēlu. Līdzās ierīcei viņa pati līdzinās mazai princesei no fantāzijas filmas, kurā cilvēkiem darboties palīdz tehnoloģijas.

Kamēr mamma Kate gatavo kafiju, Elīza no vienas istabas uz otru nesas ar apbrīnojamu veiklību, notur līdzsvaru, tad burtiski lido pāri slieksnim, it kā gatavotos sacensībām. Bija jāpaiet pusgadam, līdz Elīza iemācījās manevrēt ar rollatoru. Nesen meitene ir apguvusi ko jaunu - tikt pāri slieksnim - un lepojas ar to.