Negodprātīgu Igaunijas biznesmeņu peļņa, par ko tūkstošiem ukraiņu maksājuši ar savām asarām

Tammana rokraksts ir redzams "Goodstaff" darbībā. Pagājušajā gadā uzņēmuma ienākumi no pārdošanas pieauga līdz pusmiljonam eiro, tomēr oficiālajās atskaitēs bija redzams, ka Tammana uzņēmumā darbojas vien līdz sešiem darbiniekiem. Pagājušā gada augustā no Nodokļu inspekcijas "Goodstaff" saņēma brīdinājumu, ka nodokļos nav samaksāti vairāk nekā 73 000 eiro, kas norāda uz to, ka nodokļu nemaksāšana faktiski ir bijusi ierēķināta biznesa plānā. Pēc tam firmas apgrozījums sācis kristies.