Rīgas cirks uz Rīgu ved cirka zvaigznes no Kanādas

Iestudējums “Machine de cirque” stāsta par pieciem draugiem, kuri nonākuši tālu prom no pārējās civilizācijas un nu nolēmuši salabot cirka brīnummašīnu, lai dotos savējo meklējumos. Izrāde vēsta par komandas garu, par draudzību, par nostalģiskām atmiņām, nākotnes cerībām un par saprašanos no pusvārda. Izrādē piedalās dažādu disciplīnu meistari – žonglieri, akrobāti, mūziķis un citi, tāpēc izrādē pieredzēsim gan vienriteņus, gan žonglēšanu ar visdažādākajiem priekšmetiem, gan pārsteidzošu akrobātiku un lielisku muzikālo pavadījumu. 90 minūtes garā cirka izrāde iesakāma no četru gadu vecuma.