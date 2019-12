Arno Jundzes romāni dodas pasaulē

Savukārt romāns “Putekļi smilšu pulkstenī”, kuru latviešu valodā izdeva “Apgāds Zvaigzne ABC”, kļuvis (vismaz meksikāņu izdevēji tā apgalvo) par pirmo latviešu autora grāmatu, kas izdota Meksikā. Romāna atvēršana norisinājās decembra sākumā Gvadalaharas grāmatu tirgū, kas ir viens no lielākajiem grāmatniecības notikumiem spāniski runājošajā pasaulē, un to izdeva apgāds “Casa Editorial Abismos”. Romāna nosaukums spāņu valodā ir “Polvo en el reloj de arena”, un to tulkoja Agnija Anča, Meksikā dzīvojoša latviete, kura turp pārcēlusies no Latvijas.