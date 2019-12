Jaunzēlande cietusi no tūristu pieplūduma

Veidojot savu tēlu, Jaunzēlande gadiem ilgi reklamējusi sevi kā zaļu un tīru valsti. Taču pēdējos gados tūristu skaits ir ievērojami pieaudzis. Uz Jaunzēlandi dodas dabas entuziasti, aktīvās atpūtas cienītāji, fantāzijas filmu sērijas "The Lord of the Rings" ("Gredzenu pavēlnieks") fani un daudzi citi, kurus savaldzinājis šī valsts dabas krāšņums.