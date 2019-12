Dabasgāzes tirgotājiem jānoslēdz jauni līgumi ar "Conexus"

Vienotajā dabasgāzes tirgū, kuru no 2020.gada 1.janvāra veido Latvija, Igaunija un Somija, ir viena dabasgāzes pārvades ieejas/izejas tarifu zona un divas balansēšanas zonas. Lai izmantotu vienotās Latvijas-Igaunijas balansēšanas zonas pārvades sistēmu, dabasgāzes tirgotājiem turpmāk pietiks ar vienu līgumu kopumu par sistēmas lietošanu vienotajā balansēšanas zonā, to slēdzot ar sistēmas operatoru "Conexus" Latvijā vai "Elering" Igaunijā.

Somijas pārvades sistēmas lietošanai ir jāslēdz atbilstoši līgumi ar Somijas pārvades sistēmas operatoru. Līdz ar to līgumi, kas šobrīd ir spēkā starp vietējo operatoru un tirgotāju, no 1.janvāra vairs nebūs aktīvi un to darbība tirgū no 2020.gada 1.janvāra gāzes dienas tiks apturēta.