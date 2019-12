Konkurences padome atļāvusi Igaunijas "MM Grupp" iegādāties "Biļešu servisu"

Darījums notiks "MM Grupp" caur Igaunijā reģistrēto "UP Invest" iegūstot vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār Igaunijā reģistrēto "Baltic Ticket Holdings", kā arī tās meitassabiedrībām, no kurām viena reģistrēta Latvijā, proti, "Biļešu serviss".

"UP Invest" kapitālā 78% akciju pieder Igaunijas uzņēmējam Margusam Linnamē, bet 20% - Ivaram Vendelinam. "UP Invest" pieder plašs uzņēmumu portfelis. Informācijas aģentūra LETA ir daļa no starptautiskas mediju grupas, kuras akciju turētājs ir "UP Invest".