Izdevniecības "Dienas Grāmata" jaunums - "Pēc kara. Eiropas vēsture pēc 1945. gada"

Viens no slavenākajiem un ietekmīgākajiem britu vēsturnieka Tonija Džada darbiem - visaptverošais mūsdienu Eiropas pētījums “Pēc kara. Eiropas vēsture 1945-2005” - latviski pirmoreiz tika izdots 2007. gadā (“Dienas Grāmata”). Šajā aizraujošajā un vērienīgajā darbā aplūkota ne tikai Eiropas atgūšanās no 2. pasaules kara, komunisma uzvaras gājiens un krišana, bet arī Eiropas Savienības izveidošanās, Irākas karš, atkarība no pasaules lielvarām - ASV un Krievijas, Benedikta XVI ievēlēšana un vēl, un vēl, atspoguļojot Eiropas austrumus un rietumus, kultūru un ģeopolitiku mijiedarbībā - kā tas vienmēr bijis arī īstenībā. Šī ir gan tautu, gan cilvēku vēsture, tā stāsta arī par franču un čehu kino, par patēriņa preču attīstību, par imigrāciju, literatūru, filozofiju un pankroku, par Monthy Python un arhitektūru.