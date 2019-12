Izskatās, ka marihuānas smēķēšana var izmainīt sirds struktūru

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “JACC Cardiovascular Imaging” , zinātnieki intervēja 3407 pētījuma dalībniekus, kā arī izanalizēja to sirds skenējumus. Brīvprātīgie tika sadalīti trīs kategorijās: tie, kuri apgalvoja, ka nekad nav smēķējuši marihuānu vai darījuši to retāk par reizi mēnesī; tie, kuri marihuānu regulāri katru dienu vai nedēļu smēķējuši līdz pieciem gadiem pirms intervijas; un tie, kuri marihuānu vismaz piecus gadus smēķē regulāri joprojām.

Brīvprātīgo vidējais vecums bija 62 gadi. No viņiem 47 bija regulāri marihuānas smēķētāji, 105 to smēķēja iepriekš, bet 3255 to nekad nebija smēķējuši vai darīja to reti.