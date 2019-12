LDz sadarbības partnerus Baltkrievijā informē par ASV piemērotajām sankcijām

"Esmu gandarīts, ka, pateicoties aktīvai valdības un Satiksmes ministrijas (SM) darbībai, viena no vadošajām Latvijas ostām ir rekordīsā laikā izņemta no ASV sankciju saraksta," norādīja Kleinbergs, piebilstot, ka šajā situācijā visbūtiskākais ir katram nozares spēlētājam atsevišķi un visiem kopā domāt gan par to, kā situāciju nozarē stabilizēt, gan kā šo procesu izmantot, lai palielinātu konkurētspēju un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību turpmāk.