Desmito reizi atklāta dalībnieku pieteikšanās Rally Alūksne”

Rally Alūksne organizators, Renārs Salaks: “Organizējam ralliju desmito reizi un tas uzliek arī papildus atbildību un vēlmi strādāt, lai tas būtu vērienīgākais un no mūsu puses viskvalitatīvāk noorganizētais rallijs. Esam daudz strādājuši, lai ātrumposmi būtu interesanti gan braucējiem, gan skatītājiem. Izmainījām atklāšanas vietu, un lai arī šobrīd ārā šķiet ir pavasaris, ceram uz kārtīgu ziemu un sniegu. Ar kolēģiem, Gati Cimdiņu un Juri Osi, esam gandarīti par pašvaldības, uzņēmēju un līdzcilvēku atbalstu. Rallijs Alūksnē nu kļuvis par gaidītiem svētkiem un par to no sirds priecājamies.”