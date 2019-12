Zinātnisks veids, kā nepārēsties Ziemassvētkos

Pētījumos pierādīts, ka cilvēki svētku laikā ne vien ātrāk pieņemas svarā, bet no šiem liekajiem kilogramiem ir arī grūtāk tikt vaļā. Tāpēc zinātnieki veica īpašu pētījumu , kurā aplūkoja Ziemassvētku ietekmi uz cilvēka veselību un svaru.

Ja uztraucies par to, ka svētku laikā pieņemsies svarā, tad informācija par to, kā ēdienu dažādība ietekmē tavus ēšanas paradumus, var tevi atturēt no pārlieku mežonīga uzbrukuma karbonāžu un kotlešu šķīvim.