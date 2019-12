Tu pamosties ziemas saulgriežu rītā, nosmērē seju ar pelniem, uzliec galvā salmu platmali, kurai piešūts dūrainis, tad otrādi uzvelc bēniņos atrasto opīša kažoku ar nodīrātu piedurkni, ap vidu skaistumam apsien auklu, kurā karājas vecs zābaks, un izej pagalmā, kur tevi sagaida palagā tinusies Nāve, Āzis un Siena guba. Sitot katlu vākus, jūs aurojat “būū”, “ēēē”. Ak, jā, viens bluķi velk... Normāli, vai ne?

Zīmassvātku čigoni, ķekatas, tatari, vastlāvji, budēļi, miežvilki, kurcumi, galenkas, kaitys, spokstiņi. Gada tumšajā laikā bez masku gājieniem mūsu senču dzīve nebija iedomājama. Ne velti Latvijā sastopami vairāk nekā 70 dažādu masku grupu nosaukumi. No mācītāju pierakstītajām liecībām var nojaust, ka mūsu senči šādi nonākuši tuvu transa stāvoklim. Ķekatu laikā raupjais latvju zemnieks “zemi ar gaisu sajauca kopā”, līdz viss izskatījies, “it kā pats velns būtu ārdījies”.

Eh, prata mūsu senči reibt no dzīves.

Vispār jau ar maskošanos saistītie rituāli pasaules tautu kultūrās un reliģijās ir līdz galam neizzināta parādība, unikāls nemateriālās kultūras mantojums.

Bali salas šausminošās maskas, Arktikas pirmiedzīvotāju greizi smejošās maskas, japāņu teatrālās maskas, Venēcijas noslēpumainās maskas.

FOTO: Reuters/ScanPix

Un kur nu vēl Āfrikas Mali Republikā dzīvojošās mazās dogonu tautas “kosmiskās” maskas, kas kļuvušas par strīdu objektu pētnieku vidū. Pētnieki dogonu kultūrai pievērsās, kad franču etnogrāfs Marsels Grils aprakstīja viņu kosmoloģisko sistēmu, kurā bija zināšanas, piemēram, par Sīriusa zvaigžņu sistēmu, kas laikā, kad “primitīvā tauta” nodeva zināšanas no paaudzes paaudzē, rietumu zinātniekiem nebija zināma. Dogonu astronomiskās zināšanas mērāmas tūkstošgadēs. Un ko atgādina maskas, ko dogoni nēsā pat ikdienā? Pareizi, astronautu skafandru.

FOTO: Wikipedia

Un mūsu... kaste galvā, zaru slota parūkas vietā. Senā latvieša aktualitātes - Dzīvais mironis, Burlaks, Leijerkaste.

Ar masku sakrālo un marginālo dabu mums iepazīties palīdz folkloras kopas “Grodi” vadītājs, tautas tradīciju izzinātājs un popularizētājs Andris Kapusts un folkloras pētniece, monogrāfijas „Maskas un maskošanās Latvijā” autore Aīda Rancāne.

Tu pārtopi par citu

Vai maskošanās sastopama visās kultūrās? Tas atkarīgs no tā, ko mēs saprotam ar jēdzienu “maska”. Ja par masku uzskata tetovējumu, sejas un ķermeņa krāsojumu – jebkuru identitātes izmainīšanu, tad jā – kas tāds sastopams visā pasaulē, iesāk Aīda Rancāne. Bet maska var būt ne vien sejas vai galvas rotājums, bet arī apģērbs, verbāla izpausme, deja vai kustība.

Lai gan dažādās kultūrās masku vēstījums atšķiras, maska ir pavadonis uz viņpasauli, maskā materializējas mirušo gari – tā var būt biedējoša, uzjautrinoša, pārsteidzoša, var būt arī tukša, neitrāla, tāda, kas ļauj vaļu iztēlei. Šamanis uzliek masku, lai transformētu apziņu, ceļotu uz viņpasauli, citur maskām ir teatrāla nozīme – ar to palīdzību top izrādes ar mītiskiem sižetiem.

Mūsu senči masku gājienos gāja no Mārtiņiem novembrī līdz Meteņiem februārī, dažos novados jau no Miķeļiem septembrī līdz pat Jurģiem aprīlī. Daži pētnieki domā, ka latvieši maskojās visos četros lielajos saulgriežos. Liecības, kā un kāpēc mūsu senči maskojās, pārsvarā meklēdami rakstītos avotos, ko atstājuši vācu mācītāji un folkloras vācēji, sākot apmēram no 17. gadsimta.

Turpretim, piemēram, Sibīrijā ir atrastas taustāmas liecības - galvaskausi, no kuriem veidotas maskas.

Sibīrijas šamaņi kā masku izmantoja senča galvaskausu, kas deva mirušā spēku un viedumu.

Francijā alās atrasti paleolīta laika zīmējumi, kuros, domājams, attēlotas maskas.

Mūsu reģionā sejas maskas ir bez izteiksmes, tajās neatspoguļojas emocijas, tās ir kā mirušo senču attēls.

Kāpēc senajam cilvēkam vajadzēja maskoties? “Galvenā maskošanās jēga bija nodrošināt labu, veiksmīgu dzīvi, ko nevarēja izdarīt, vienkārši dzīvojot šajā realitātē, izslēdzot no tās to, kas nav sataustāms, saredzams, saožams, pieejams,” turpina Aīda Rancāne. Tas ir viens no veidiem, kā komunicēt ar neredzamo pasauli un gūt tās atbalstu. Arī veļu mielošana ir apmaiņas process ar viņpasauli.

FOTO: Ieva Andersone

Kūču, kūču, saimniece! Vai gaidīji čigāniņus?

“Pētot arhīvu materiālus par maskošanos Latvijā, pamanāmas tradīciju atšķirības dažādos novados - atšķiras gan masku nosaukumi, gan masku izskats, gan to darbošanās scenārijs. Ziemassvētku laiku iezīmē bagāts masku tēlu klāsts. Ir cilvēkveidīgas, dzīvnieku, priekšmetu maskas."

Mūsu reģionam unikāla ir dzērves maska, skaidro pētniece. Vilks, kaza, lācis, “jaunais pāris” ir klātesoši arī citur Eiropā, bet dzērve nē - tā ir pārsvarā Baltijā, un arī Sibīrijā, kur šamanis pārtop par dzērvi un dejo dzērves deju.

Līdzīgi kā citos tēlos, “jaunajā pārī” ir kaut kas “nepareizs”, komisks un pat biedējošs - liela auguma vīrietis ir “līgava”, bet maza sieviņa “līgavainis”. Maskošanās izrādē izplatīts ir bērna piedzimšanas motīvs.

Masku pulkā ir čigāniete “uz grūtām kājām”.

Radības ir notikušas jau ceļā vai arī zemnieku sētā, kurā tiek lūgtas naktsmājas. Jestras dejas laikā sākas dzemdības, un tad nu mājinieku vidū tiek meklēts un atrasts tēvs. Aīda Rancāne stāsta, ka šis sižets raksturīgs Latgalei, un interesanti, ka daudzviet tas joprojām tiek izspēlēts.

Ziemassvētku masku bars parasti veido tādu kā ģimeni, kurā ir abi dzimumi - tēvs, māte, bērni. Atšķirīga ir “mežavilku” tradīcija Kurzemes pusē, kur sievietes un vīrieši iet katrs savā barā un kopā nejaucas.

Kad maskas ienāk istabā, bērni spiedz un slēpjas pagultē, meitas piesarkst un nezina, kur likties, puiši smejas. Kopā jaucas bailes, prieks, noslēpumainība, ziņkārība, seksualitāte.

Erotiskā komponente ir klātesoša, jo ar maskošanos saistīts plašs dzīvi apliecinošu emociju spektrs.

Bez dzīvības motīva maskošanos vienmēr pavada nāves tēls, jo maskas pēc būtības pieder nāves laukam. Masku vidū mēdz būt mironis, kas tiek ienests ar jokošanos, vai Nāve ar izkapti. Pagānisma kultūrai raksturīga “trijāde” - piedzimšana, nomiršana, atdzimšana, tāpēc reizēm izrādes laikā kādu “nokauj”.

FOTO: Ieva Lūka/LETA

Dullību brīdī zūd normas, aizliegumi, pietāte, bailes pateikt ko lieku. Vietā stājas neapvaldīti žesti, atklāta valoda, familiaritāte, jo maskas uzvedas tieši pretēji pieņemtajam. Kad maskas ir izjauc ierasto kārtību, emocijām mijoties un sajaucoties, procesā iesaistītie it kā piedzimst no jauna.

Interesanti, ka katrā Latvijas reģionā vairāk saglabājusies viena, noteikta svētku tradīcija, saistīta ar dabas procesiem, ienākošo reliģiju. Vidzemē izteikta ir rudens maskošanās, Kurzemē Meteņu laika, bet Latgalē Ziemassvētku, stāsta folkloras izzinātāja.

Kas ir bluķis?

Īpatnējs rituāls tā mūsu Ziemassvētku bluķa vilkšana. Saistībā ar to ir divas tipiskas kļūdas: viena - tiek uzskatīts, ka bluķis savāc visu ļauno, otra - bluķi velk masku gājienā, uzsver Andris Kapusts. “Primāri tā ir atsevišķa darbība ar savu nozīmi un simboliku,” viņš paskaidro. Turklāt bluķi vilka nevis gadskārtās, bet īpašos bluķa vakaros, kas sākās pirms Ziemassvētkiem un beidzās pēc. Bluķi sāka vilkt vienā mājā, pēc tam ar to devās pie kaimiņiem un tā tālāk. Bluķi varēja vilkt vairākas dienas vai pat nedēļas. Beigās bluķi sadedzināja.

Aīda piemetina, ka latvieši bluķi kādu laiku glabāja istabā. Alūksnē bija tradīcija bluķi apvilkt ap māju, bet pirms likšanas krāsnī pacienāt ar kādu stiprāku dzērienu. Bluķis ir no ozola - pasaules, Saules, vīrišķā koka - un uzskatāms par fallisko simbolu.

Priekšstats, ka fallam ir aizsargājoša funkcija, pazīstams arī Eiropā.

Piemēram, Grieķijā simboliskus fallus lika tīruma malā, lai laukus pasargātu no postījumiem. Haosa laikā - vecā gada beigās, jaunā sākumā - falla apvilkšana ap teritoriju nozīmē aizsardzību. Ja bluķi velk pa laukiem, rituāla mērķis ir padarīt zemi auglīgu.

“Uzskata, ka bluķi velk, lai savāktu ļauno, bet tas nav īsti pareizi - veļ, lai aizsargātu pret ļauno. Mūsdienās bluķī urbina caurumiņus, kuros ieliek lapiņas, uz kurām uzrakstītas lietas, no kurām cilvēks grib atbrīvoties. To varētu uzskatīt par hinduisma un latvisko tradīciju sajaukumu. Hinduistu tempļos patiesi sadedzina lapiņas ar domu, ka kopā ar tām aizies sliktais,” stāsta Andris Kapusts.

Rituāls ir tik ietilpīgs, ka katrs tajā var ielikt savu ideju un nepareiza tā nebūs.

Bluķi var ne tikai vilkt, bet arī velt, saka Aīda. “Esmu dzirdējusi, ka bluķa tradīcijas praktiskā jēga ir atjaunot takas no vienas mājas uz otru, bet, ja uz to lūkojamies kosmiski, varbūt ir kāds tīklojums, kas, novilkts ar bluķi, nostrādā, jo takas jau nav tikai fiziskajā pasaulē, bet arī citā līmenī.”

Senie latvieši nedomāja primitīvi

Jautāts, kas senajās ziemas gadskārtu tradīcijās mazāk zināms, tautas tradīciju zinātājs saka, ka ir dažas Ziemassvētku dziesmas, kuru jēga līdz galam nav izprotama. Piemēram, ir dziesma par peli, kas iebēg alā, sargājas, pārtop, līdz dziesmas teksts jau stāsta par pasaules koku. Ir varbūtība, ka peles stāsts ir par pārvērtībām un ceļošanu dažādos līmeņos.

“Ziemassvētki sastāv no divām daļām: pirmā ir pietuvošanās viņsaulei - gavēnis, kūčas vakars un bluķa vakars, zīlēšana un pareģošana. Kad uzaust svētku rīts, seko otrā daļa ar bagātīgi klātu galdu, līksmību, maskošanos,” turpina Aīda Rancāne.

Ziemassvētku galdā lika pākšaugus - zirņus, pupas un cūkas šņukuru, kurā tika saskatīta, gan simboliska Saule, gan arkls (cūka ar šņukuru rok zemi). Ziemassvētku laikā ēda plaucētus un vārītus miežu graudus ar medu, arī speķi. “Jāsaredz simbolika – no grauda izaug jauna pasaule,” saka Andris Kapusts. Proti, vasarā no sēklas izaug augs, kas dod ražu, bet ziemas periodā ir tikai sēklas. Tās arī tiek celtas galdā. Turklāt pupa ir simbolisks augs, kas savieno dažādas sfēras, jo pa to var uzkāpt debesīs.

Pupas kādreiz stādīja arī kapavietās.

Vai patiesi mūsu senči, vienkārši zemnieki, pasauli uztvēra simbolos, nevis piezemētā materiālā līmenī? Pupas viņiem bija nevis barojošs ēdiens, ar ko vēderus pielikt, bet pārpasaulīgs augs, kas ved debesīs?

Folkloras pētnieki uzver: jā, mūsu senčiem bija raksturīga simboliskā domāšana.

Krāsns viņiem nekad nebija vienkārši priekšmets, pie kura sildīties, bet pagrabs - vieta, kur pērnos kartupeļus glabāt.

Krāns mute veda uz citu pasauli, visi zināja, ka bēniņos mīt citu pasauļu būtnes, kuras lieki tramdīt nedrīkst. Pat kakts istabā piederēja garu pasaulei. “Kādreiz laiks un telpa bija sakralizētas, bet mūsdienās viss ir profanizēts,” piemetina Aīda. “Tas cilvēkiem deva to, par kā trūkumu mēs tik bieži sūdzamies, proti, līdzsvara sajūtu un mieru, kas ļāva dabiski un pilnvērtīgi dzīvot dabā un kosmosā. Cilvēku priekšstatos pasaule balstījās simbolos un nozīmēs. Pasaule padeva zīmi, ko uztvēra cilvēka apziņa un ievietoja sakrālajā sfērā,” saka Andris Kapusts.

FOTO: TVNET

Turpinām sarunu par radošas izdomas bagātajām baltu maskām. Daudzas sastāv no apģērba elementa - uz ārpusi vērsta aitādas kažoka. Tāds var būt gan Vilkam, gan Dzērvei, gan Lācim. Ņemot vērā, ka kažoks nāk no nogalināta dzīvnieka, tam ir spēcīga enerģētika.

Pasaulē ir divu veidu maskas. Vienas tiek ilgi gatavotas – varbūt pat gadu, un to dara īpaši meistari. Otras top no “radošā gara” un nederīgiem, nejaušiem sadzīves priekšmetiem. Baltu maskas pieder pie šīs grupas.

“Mēs varam tikai apbrīnot senču iztēles spēju, jo mums, lai uztvertu, jāredz izveidota emocija, bet viņi askētiskā priekšmetā saredzēja visu, ko gribēja, - nebija vajadzīga maska ar izšūtu mīmiku un acīm.”

Latvietim maskai derēja jebkurš nolietots, nederīgs priekšmets - vecs zābaks, kūja, cepure, gludeklis, lupata.

Citās kultūrās ir briesmīgas maskas ar biedējošu sejas izteiksmi. Tiek uzskatīts, ka tas ir tāpēc, ka viņu senču gari saistīti ar dabas pasauli. Reģionos, kur ir sausuma periodi vai ilgstošas lietavas, bīstamas kalnu pārejas, vulkāna izvirdumi un zemestrīces, dabas gari nav visai draudzīgi. Mums Saule ir “māmulīte”, bet citur asociējas ar nāvi.